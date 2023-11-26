مجددا.. إسرائيل تخرق الهدنة وتستهدف فلسطينيين في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بإصابة 7 أشخاص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفي القدس والإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة مجددا، حيث قام باستهداف عددا من المدنيين خلال تفقدهم لمنازلهم في بيت لاهيا شمال غزة.

وأضافت الوكالة أن قناصة جيش الاحتلال استهدفوا أيضا عددا من المواطنين أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

وخلال الهدنة، تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، اثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

ودخلت "الهدنة الإنسانية" في غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.