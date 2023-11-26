“سيراليون” تفرض حظر تجول في عموم البلاد بعد صد هجوم على ثكنات عسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فرضت حكومة سيراليون اليوم، حظر التجول في عموم البلاد، عقب محاولة بعض الأفراد الهجوم على ثكنات عسكرية، واقتحام مخازن أسلحة في العاصمة فريتاون.

وأوضحت وزارة الإعلام في سيراليون في بيان لها، أنه في الساعات الأولى من اليوم حاول بعض الأفراد المجهولون اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنات ويلبرفورس، مؤكدة أنه تم صدهم، وأن الحكومة وقوات أمن الدولة تسيطر على زمام الأمور​​​.

وأضافت، أنه لتمكين قوات الأمن من مواصلة عملية القبض على المشتبه بهم، تم إعلان حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، داعيةً المواطنين إلى البقاء في منازلهم.