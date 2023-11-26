شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، معربًا عن إدانته بشده لاستمرار الصراع في البلاد.

جاء ذلك في بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس، في أعقاب اجتماعه الأخير، الذي تناول الحالة الراهنة في السودان المتضرر من الصراع.

صراع مدمر

ذكر البيان: "أن المجلس يدين بشدة استمرار الصراع المدمر وغير المبرر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، الذي كان له عواقب وخيمة على الوضع الأمني والإنساني في السودان والدول المجاورة".

كما أدان البيان، القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير العشوائي للبنية التحتية، بما في ذلك المباني الدبلوماسية، والنهب الواسع النطاق لمنازل المدنيين وممتلكاتهم، والاعتداء على النساء والفتيات، وكل ذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.