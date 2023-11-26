شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تكشف ملمحًا عن خطتها بشأن طالبي اللجوء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة داخلية المملكة المتحدة، أن خطة البلاد بشأن طالبي اللجوء المتمثلة في نقلهم إلى مخيمات في رواندا، ليست بأهم جهود الحكومة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

ويواجه رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، ضغوطا لإحياء هذه السياسة، بعدما قضت المحكمة العليا الشهر الجاري بعدم قانونية الخطة.

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مواجهة الهجرة إلى المملكة المتحدة

كما أثير غضب عدد من نواب البرلمان المحافظين، بسبب وصول معدل صافي الهجرة لعدد قياسي من الوافدين العام الماضي بحسب أحدث البيانات.

وأقر جيمس كليفرلي، الذي حل محل سويلا بريفرمان وزيرًا للداخلية في تعديل وزاري، بإحباطه بسبب التركيز على سياسة رواندا.

الهجرة إلى المملكة المتحدة

وأضاف كليفرلي: "ينبع إحباطي من أننا سمحنا بإيجاد سردية أن هذه (السياسة) هي الأهم".

وذكر أن المهمة هي "إيقاف القوارب، هذا هو الوعد المقدم للشعب البريطاني. عدم إغفال المهمة أبدا".

وتابع قائلا: "هناك وسائل متعددة. لا تركزوا على الوسائل. ركزوا على المهمة".