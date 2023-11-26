شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم مهرب بشر بأكثر من 65 ألف جنيه إسترليني في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان القضاء البريطاني مهرب بشر مسؤول عن وفاة 39 شخصًا عثر عليهم في الجزء الخلفي من شاحنة، بدفع أكثر من 65 ألف جنيه استرليني.

ووصل إجمالي المبلغ الذي صدرت أوامر بسداده إلى أسر الضحايا، إلى ما يربو على 280 ألف جنيه إسترليني.

مهربو البشر في بريطانيا

وفي عام 2021 صدر حكم بالسجن 27 عاما ضد جورجي نيكا 46/ عاما/ وهو مواطن روماني مقيم في بريطانيا، على خلفية القتل غير العمد لمواطنين فيتناميين.

وكانت تتراوح أعمارهم ما بين 15 و44 عاما، وعُثر عليهم في شاحنة في إسيكس في 22 أكتوبر عام 2019.

وتوفي الضحايا في ظروف شديدة الحرارة، إذ نُقلوا في حاوية محكمة الغلق من زيبروجه في بلجيكا إلى بورفليت في المملكة المتحدة.

عصابات تهريب البشر

وكان جورجي واحدًا من عصابة مؤلفة من خمسة أفراد سُجنوا على خلفية القتل غير العمد، بينما أُدين آخرين بتهريب البشر.

ويستقل المهاجرون شاحنات في مكان ناء بالقارة، ثم يجري نقلهم إلى بريطانيا، إذ ينقلوا إلى مكان آمن بواسطة أسطول من مركبات أصغر ينظمه جورجي، لحين تسلم الأموال من المهاجرين مقابل الرحلة.