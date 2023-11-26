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مصرع 70 شخصاً ونزوح أكثر من 36 ألف أسرة بسبب الفيضانات في كينيا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 70 شخصاً مصرعهم، فيما نزحت 36160 أسرة بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تشهدها كينيا منذ عدة أسابيع.

 

وأوضح الرئيس الكيني ويليام روتو اليوم، أن الفيضانات أدّت إلى حالة طارئة، وذلك من خلال قطع العديد من الطرق في مختلف أنحاء البلاد، واصفاً الوضع بأنه خطير خصوصاً في شمال البلاد.

 

وبيّن أن العديد من الشاحنات المحملة بالأدوية، والمساعدات الغذائية، والوقود، عالقة في أجزاء مختلفة من كينيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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