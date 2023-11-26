مصرع 70 شخصاً ونزوح أكثر من 36 ألف أسرة بسبب الفيضانات في كينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 70 شخصاً مصرعهم، فيما نزحت 36160 أسرة بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تشهدها كينيا منذ عدة أسابيع.

وأوضح الرئيس الكيني ويليام روتو اليوم، أن الفيضانات أدّت إلى حالة طارئة، وذلك من خلال قطع العديد من الطرق في مختلف أنحاء البلاد، واصفاً الوضع بأنه خطير خصوصاً في شمال البلاد.

وبيّن أن العديد من الشاحنات المحملة بالأدوية، والمساعدات الغذائية، والوقود، عالقة في أجزاء مختلفة من كينيا.