السويد تتبرع لأوكرانيا بمبلغ 8.7 مليون يورو لصالح مبادرة الحبوب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الأحد أن الحكومة السويدية ستقدم لأوكرانيا أكثر من 8.7 مليون يورو كجزء من مبادرة الحبوب من أوكرانيا.

قال كريسترسون -عبر شبكة التواصل الاجتماعي X- "يسرني أن أعلن أن السويد ستقدم 100 مليون كرونة سويدية أخرى (8.7 مليون يورو) لمبادرة الحبوب من أوكرانيا عبر برنامج الأغذية العالمي. وتواصل أوكرانيا المساهمة في الأمن الغذائي العالمي، على الرغم من الحرب المستمرة التي تشنها روسيا".

كانت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق، أن فنلندا ستتبرع بمبلغ 3 ملايين يورو كدعم إضافي لتحسين الأمن الغذائي في أوكرانيا. وسيتم توجيه الأموال لدعم تصدير الحبوب والمساعدة في إزالة الألغام في القرى.

في إطار مبادرة الحبوب من أوكرانيا، ستخصص ليتوانيا كذلك مليوني يورو بحلول نهاية العام، كما أنها مستعدة لزيادة قدرة عبور موانئ البلطيق على وجه التحديد للصادرات الأوكرانية، وفقا للوكالة الأوكرانية.