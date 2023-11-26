استشهاد مزارع فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد، اليوم الأحد، مزارع فلسطيني وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مزارعين اثنين أثناء عملهما بأرضهما شرق مخيم المغازي، شرق المحافظة الوسطى، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر بجروح.

كان سبعة فلسطينيين، أصيبوا اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.

خلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، اثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

كانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المُحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

تستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المُعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

العراق: إرسال أكثر من 20 طنا كدفعة رابعة من المواد الطبية والأدوية للهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي اليوم/ الأحد/ إرسال أكثر من 20 طنا كدفعة رابعة من المواد الطبية والأدوية للهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء العراقي

ذكرت الجمعية - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - " أن الهلال الأحمر العراقي أرسل الدفعة الرابعة من المساعدات الطبية والأدوية والتي تبلغ أكثر من 20 طنا ليتم نقلها إلى مطار بغداد بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء العراقي لإرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية إلى مصر ليتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري في منطقة العريش تمهيدا لإرسالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".

كانت جمعية الهلال الأحمر العراقي، قد قامت بنقل أكثر من 32 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر المصري لرفع جزء معاناة الأشقاء في فلسطين، ومازالت الجمعية مستمرة في تجهيز عدد من المساعدات الغذائية عن طريق موارد الجمعية وتبرع المواطنين لإرسالها تباعا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.