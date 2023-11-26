قومي المرأة: ملف القضاء على العنف ضد المرأة من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة رانيا يحيي مقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة أن ملف القضاء على العنف ضد المرأة واحد من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس.

جاء ذلك اللقاء الذي عقدته اللجنة بنقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة لمناقشة كتاب بعنوان "الصعيد في بوح نسائه" للكاتبة سلمى انور، بالإضافة إلى افتتاح معرض للوحات الدكتور احمد سليم رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا عن المرأة في صعيد مصر ،وذلك في أولى فعاليات حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى ينفذها المجلس تحت شعار "كونى".

واستعرضت الدكتورة رانيا يحيي الجهود التي قام بها المجلس في مجال القضاء على العنف هذا المجال من بينها إعداد مشروعات قوانين لمواجهة الاشكال المتعددة من العنف ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام ٢٠١٧ ، إلى جانب تنفيذ العديد من الحملات الاعلامية والأنشطة والفعاليات المختلفة في جميع المحافظات .

وسلطت الضوء على دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الذي يعمل على مساعدة ومساندة السيدات المعنفات في الحصول علي حقوقهن .

و أشارت الدكتورة رانيا يحي أن اللقاء اليوم يتضمن عرضا لكتاب " الصعيد فى بوح نسائه " والذي يتضمن سرد ٣٠ قصة حقيقية لسيدات من الصعيد والمشكلات التى تتعرض لها المرأة هناك.

وأكدت أن المرأة الصعيدية سيدة واعية لديها ثقة كبيرة بقدراتها وصاحبة شخصية قوية ومؤثرة داخل أسرتها .

من جانبها استعرضت الكاتبة سلمى أنور ملخص وفكرة كتاب" الصعيد فى بوح نسائه " والتى تدور حول قصص مجموعه من النساء الصعيدات والتى جاء أغلبهن من السيدات المسنات اللاتى يمتلكن العديد من القصص المؤثرة فى محافظات المنيا وقنا وأسوان وتناولت تلك القصص مواضيع متعددة ما بين الزواج والحب وبعض المشكلات اللاتي تعرضن لها من بينها العنف ضدهن باختلاف اشكاله وانواعه.

وأعرب الدكتور احمد سليم رئيس قسم التصوير بالفنون الجميلة بجامعة المنيا عن سعادته وافتتاح معرضه الذي يتضمن عرض ١٤ عملا متنوعا من فن التصوير من خامات مختلفة بالألوان الزيتية والايكليريك وطريقة التصوير الجداري من خلال مقاسات مختلفة ومتنوعة وتكوينات تحمل تعبيرات توضح أهمية وقيمة المرأة فى جنوب مصر .

وعرضت رانيا الصوابى ممثلة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس جهود المكتب في مساعدة السيدات المعنفات من خلال تقديم الدعم النفسى والقانوني والاجتماعي لهن مشيرة الى ان المكتب يتضمن ٢٧ فرعا على مستوى محافظات الجمهورية ، ويتم تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط المختصر ١٥١١٥ أو من خلال رقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠٠ أو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.