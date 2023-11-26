بعد الحكم على البلوجر هبة السيد وابنها.. ماذا طلبت المحكمة من المُشرع خلال الجلسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد زكي:

وجه المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة، جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، رسالة إلى السلطة التشريعية، خلال جلسة الحكم على المتهمة هبة السيد وابنها اليوم الأحد.

كانت المحكمة قضت اليوم الأحد بمعاقبة المتهمة الأولى هبة سيد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، والمتهم الثاني "م.ح" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث "ح.س" بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في رسالتها للسلطة التشريعية: "نهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كانتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة".

وأهابت المحكمة بالمشرع "توسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الإلكتروني".

تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 4 مايو الماضي، حينما ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على المتهمة وابنها بعد بلاغ تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغًا إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 أبريل.

وواجهت المتهمة وابنها اتهامات بنشر مقطع فيديو على شبكة الفيديوهات والمقاطع المصورة يوتيوب، تظهر خلاله برفقة طفليها وتدعى قيامهما بممارسة الأفعال المنافية للآداب وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

ووجهت المحكمة رسالتها للمتهمين: "الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال ، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين".