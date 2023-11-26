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عوض تاج الدين: مصر نجحت في توفير اللقاحات وتصنيعها خلال أزمة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، أهمية دعم المؤسسات الصحية وإتاحة احتياطي استراتيجي من الأدوية والمعدات والأجهزة، موجها التحية للجيش الأبيض المصري والشهداء منهم خلال جائحة .

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، خلال كلمته بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نجحت في توفير منظومة اللقاحات، حيث كان العالم كان من نقص اللقاحات وكل الدول التي كانت تنتج اللقاحات كانت تخصص إنتاجها لمواطنيها.

وتابع مستشار الرئيس المصري: "كان هناك معاناة شديدة جدا في توفير اللقاحات، والحمد لله نحن نجحنا في توفير وتصنيع والشراكة في هذه اللقاحات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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