بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والاجتماعي ببني سويف الجديدة الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/12/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي بالمجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 25، يوم الأحد 3/12/2023، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/12/2023، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 6/12/2023، والقطع من 76 : 100، يوم الخميس 7/12/2023، ثم بقية الوحدات تباعا.