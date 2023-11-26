إطلاق أول ATM لبيع وسحب سبائك الذهب.. وزيرا التموين والصناعة يفتتحان المعرض الدولي "نيبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رجب:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نيبو"؛ المقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام.

وشهد المصيلحي، خلال المعرض، إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، قائلًا إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتًا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء .

وكشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، وهناك مشترون أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

وأضاف وزير التموين إلى أن معرض الذهب أصبحت له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وإفريقيا، وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات، وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق، كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب دون جمارك.

وقال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن النسخة الحالية منعقدة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات، باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين .

وأوضح ميلاد أن مساحة العرض لـ"نيبو" قد تضاعفت على مدار دوراته الثلاث؛ حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولى.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة نحو 50 من كبار مؤسسات إنتاج- تجارة- تداول الذهب وماكينات التصنيع لكل العمليات الإنتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب، بالإضافة إلى عارضين دوليين من دول (الإمارات العربية المتحدة- إيطاليا- ألمانيا- تركيا- الصين).

وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية على المصنعين الدوليين والمحليين، ودعم ظهور تلك الأعمال الإبداعية المصرية للأسواق العالمية مجانًا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين .

وأشار ميلاد إلى أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات إجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات إنتاج وتداول الذهب للشعبة العامة؛ لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب .

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب أن "نيبو" له أهمية خاصة للمنتج المصري، يتيح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية على كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والإفريقية والعالمية؛ لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية .

ويسهم في تقديم أحدث الوسائل الدولية وإتاحة أحدث تكنولوجيات الإنتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصري؛ لتحسين جودة الإنتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية، تزامنًا مع مجهودات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الذهب، وتهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقني والإنتاجي اللازم للتعامل مع تلك التطورات .

وشهد الافتتاح وزيرا التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الدمغة والموازين ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب .