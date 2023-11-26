شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زملط: إسرائيل فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها لدى المواطن الغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط، إن الإعلام العربي كان متواجد وسباق للغاية على أرض الواقع لنقل أحداث الحرب على غزة بدقة، في ظل غياب كامل للإعلام الغربي، الذى مارس اللوبي السياسي ولم يكتفي فقط بالترويج الدعائي للرواية الإسرائيلية .

وأوضح "زملط"، خلال فعاليات "منتدى مصر للإعلام" عن نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الأحد، أن الإعلام كان غربيا أو عربياً يعد من أنبل الوظائف لأن مهمته نقل الحقيقة، لكن الحرب على غزة كشفت أمور مستورة، ظهرت من أكبر المؤسسات الإعلامية الغربية، التى روجت لروايات مزيفة مثل رواية " قطع رؤوس الأطفال " على يد حماس، التى سرعان ما تم تكذيبها، مؤكدا أن هذا التضليل ساهم في خسارة إسرائيل جزء كبير من مصداقيتها، خاصة أن بعض من الإعلام الغربي قطع الطريق أمام المؤثرين الفلسطيني ومنعهم من الظهور.



اكرم القصاص والإعلامي نشات الديهي



الإعلامي طوني خليفة



البيرت شفيق



الزميلة زينب عبد اللاه والزميل محمد أسعد



الزميلة همت سلامة والزميل محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة



الكاتب أحمد الطاهرى



الكاتب أحمد الطاهري



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365



الكاتب الصحفي أكرم القصاص



المنصة الرئيسية للمنتدي



انطلاق المنتدي



بعض المشاركين في المنتدي



جانب من المنتدي



جانب من المؤتمر



كرم جبر والكاتب إبراهيم عيسى



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