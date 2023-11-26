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السفير حسام زملط: إسرائيل فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها لدى المواطن الغربي

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القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط، إن الإعلام العربي كان متواجد وسباق للغاية على أرض الواقع لنقل أحداث الحرب على غزة بدقة، في ظل غياب كامل للإعلام الغربي،  الذى مارس اللوبي السياسي ولم يكتفي فقط بالترويج الدعائي للرواية الإسرائيلية .

 

وأوضح "زملط"، خلال فعاليات "منتدى مصر للإعلام" عن  نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الأحد، أن الإعلام كان غربيا أو عربياً يعد من أنبل الوظائف لأن مهمته نقل الحقيقة، لكن الحرب على غزة كشفت أمور مستورة، ظهرت من أكبر المؤسسات الإعلامية الغربية، التى روجت لروايات مزيفة مثل رواية " قطع رؤوس الأطفال " على يد حماس، التى سرعان ما تم تكذيبها، مؤكدا أن هذا التضليل ساهم في خسارة إسرائيل جزء كبير من مصداقيتها، خاصة أن بعض من الإعلام الغربي قطع الطريق أمام المؤثرين الفلسطيني ومنعهم من الظهور. 

 

 

اكرم القصاص والإعلامي نشات الديهي
اكرم القصاص والإعلامي نشات الديهي

 

الإعلامي طوني خليفة
الإعلامي طوني خليفة

 

البيرت شفيق
البيرت شفيق

 

الزميلة زينب عبد اللاه والزميل محمد أسعد
الزميلة زينب عبد اللاه والزميل محمد أسعد

 

الزميلة همت سلامة والزميل محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة
الزميلة همت سلامة والزميل محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة

 

الكاتب أحمد الطاهرى
الكاتب أحمد الطاهرى

 

الكاتب أحمد الطاهري
الكاتب أحمد الطاهري

 

الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365
الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365

 

الكاتب الصحفي أكرم القصاص
الكاتب الصحفي أكرم القصاص

 

المنصة الرئيسية للمنتدي
المنصة الرئيسية للمنتدي

 

انطلاق المنتدي
انطلاق المنتدي

 

بعض المشاركين في المنتدي
بعض المشاركين في المنتدي

 

جانب من المنتدي
جانب من المنتدي

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

كرم جبر والكاتب إبراهيم عيسى
كرم جبر والكاتب إبراهيم عيسى

 

مشاركة الإعلامي أحمد الطاهري
مشاركة الإعلامي أحمد الطاهري

 

مشاركة في المنتدي
مشاركة في المنتدي

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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