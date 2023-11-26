شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى: قدمنا خدمة إخبارية بمختلف اللغات لتوصيل الحقيقة عن أحداث غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه منذ اندلاع الأحداث المشتعلة داخل قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ونحن نقدم خدمة إعلامية بكافة اللغات من أجل توصيل الحقيقة، مؤكدا أن عند الحديث على القضية الفلسطينية والحرب الراهنة يجب علينا أن ندرك أبعاد عديدة.

وأوضح رئيس قطاع القنوات الإخبارية، خلال فعاليات "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الأحد، أن هناك ثلاث محاور يجب الحديث عنها وإقرارها لحلحلة القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتتضمن مستقبل حماس، ومستقبل السلطة الفلسطينية، ومستقبل منظمة التحرير على حد سواء، مشيرا إلى أن حركة حماس هيمنت على القطاع قرابة 20 سنة، كما أنها من الحركات المسلحة الصعب دمجها.

وأشار " الطاهري "، إلى أن المشاهد يريد من الإعلام الحقيقة خاصة أن مشاهد القنوات الإخبارية يرغب دائما في البحث عن الدقة والتفاصيل وأن يكون ملمًا بكافة الأحداث، موضحا أنه لايوجد إحصائيات دقيقة بحجم المشاهدات خلال تغطية الحرب على غزة، مؤكدا أن هناك معايير تحدد حجم المشاهدات ولمن ذهبت، فعندما نجد قناة إخبارية يشاهدها 120 مليون شخص، فإنها ستكون بالطبع الأكثر مشاهدة.



اكرم القصاص والإعلامي نشات الديهي



الإعلامي طوني خليفة



البيرت شفيق



الزميلة زينب عبد اللاه والزميل محمد أسعد



الزميلة همت سلامة والزميل محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة



الكاتب أحمد الطاهرى



الكاتب أحمد الطاهري



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365



الكاتب الصحفي أكرم القصاص



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انطلاق المنتدي



بعض المشاركين في المنتدي



جانب من المنتدي



جانب من المؤتمر



كرم جبر والكاتب إبراهيم عيسى



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