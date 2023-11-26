شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى فريد زهران: سماع آراء المواطنين البداية لاختيار أنسب الحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المرشح الرئاسي فريد زهران جولاته بالمحافظات لعرض برنامجه الانتخابي على المرشحين، حيث عقد مساء أمس السبت، مؤتمرا جماهيريا بقرية صول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، أوضح خلاله أن رئيس الجمهورية يكون حكمًا بين السلطات وليس متحكمًا بها، فالرئيس يدير العلاقة بين السلطات، ولا يتحكم بها .

وأكد "زهران"، أن أصحاب الاختصاص لابد أن يدرسوا أي مشروع قبل البدء فيه، ورئيس الجمهورية يدير العلاقة بين أصحاب الاختصاص وأصحاب المصلحة والسلطات الثلاثة.

وأضاف: نقطة البداية هي سماع المواطنين لاختيار الحلول الأنسب، موضحا أن الدستور يقر نسبة محددة للإنفاق على التعليم والصحة، واتعهد بالإلتزام بها.

ومن جانبها، قالت جيهان عطا، أمينة المواطنة المركزية بحزب العدل، إن اختيارنا لفريد زهران هو دعم للانتقال السلمي والآمن للسلطة للوصول للدولة المدنية الحديثة التي تؤمن بالمساواة بين المواطنين وتكافح التمييز وتطبق العدالة الاجتماعية.

وأضافت: هذه الدولة المدنية التى تم إلقاء بذورها فى ثورة يناير 2011 وحاول أعداء الوطن إختطافها، ولكن تم استردادها بقوة وإرادة الشعب ومساندة الجيش لتلك الإرادة فى 30 يونيو 2013.

وتابعت: هذه الدولة التى أساسها المواطنة وعدم التمييز، وإعلاء مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تلك الأهداف التى قد تم التعبير عنها فى دستور مصر الحالى دستور 2014 حيث ينص فى المادة 53 على رفض كافة أشكال التمييز سواء ديني أو عرقي أو على أساس اللون أو الجنس أو المعتقد أو الانتماء الجغرافى أو السياسى.

وأوضحت أن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز وإقرار قانون عقوبات مناهض للتمييز والى الآن لم يتم إنشائها.

وأكدت أن المرشح الرئاسي فريد زهران يتعهد بإنشائها وإدرجها كبند أساسي ببرنامجه الانتخابي والسياسات المتعلقة بالعدالة الإجتماعية وأيضا الحماية الاجتماعية للفئات غير الممكنة، والتى تحتاج لمزيد من الرعاية والتمكين وإتاحة الفرص لمشاركة حقيقية دون إعاقة.

وبدوره قال المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن فريد زهران يملك رؤية مختلفة نتيجة ممارسة العمل السياسي لسنوات طويلة، فهو قريب من المواطن، ونواب الحزب يقومون بدور خدمي كبير ويعرفون ماذا يريد المواطن .

وبدوره قال النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إننا نسعى من خلال انتخاب فريد زهران رئيسا إلى إحداث تغيير محسوب.