شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى لحزب حماة الوطن بالسويس لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيرا بمحافظة السويس، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك بمشاركة النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والدكتور محمد أسعد أمين صندوق الحزب ومساعد رئيس الحزب.

شهدت فعاليات المؤتمر التأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستورى، والوقوف خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

واتفق المشاركون على دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، باعتباره الأقدر على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان واستكمال مسيرة الإنجازات.