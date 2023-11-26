اخبار العالم

السفير حسام زملط: "لماذا يطبق المجتمع الدولى الحياد فى أوكرانيا ويغيب عن غزة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زملط: "لماذا يطبق المجتمع الدولى الحياد فى أوكرانيا ويغيب عن غزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط، إنه يجب التركيز على مصلحة الشعب الفلسطيني، لأنه هو الأولوية وصاحب الشرعية وكافة الحقوق التاريخية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو الذى يناضل ويُقتل.

وأضاف السفير الفلسطيني لدى بريطانيا،  خلال فعاليات "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الأحد: نحن أكثر طرف ندين العنف في نهجنا وسياستنا، كما ندين أيضا قصف المدنيين علي مدار تاريخنا وثقافتنا، ولم نتوار عن التعبير برفضنا التام عن قفص المدنيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يملك عقيدة عسكرية تداهم وتلاحق المدنيين منذ عام 1948، وحتى اللحظة الراهنة، من أجل الضغط على الفدائيين وحركات المقاومة، متسائلا في ختام حديثه:"لماذا يتم تطبيق الحياد في أوكرانيا من قبل المجتمع الدولي ولم نر ذلك لصالح الشعب الفلسطيني. 

 

اكرم القصاص والإعلامي نشات الديهي
اكرم القصاص والإعلامي نشات الديهي

 

الإعلامي طوني خليفة
الإعلامي طوني خليفة

 

البيرت شفيق
البيرت شفيق

 

الزميلة زينب عبد اللاه والزميل محمد أسعد
الزميلة زينب عبد اللاه والزميل محمد أسعد

 

الزميلة همت سلامة والزميل محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة
الزميلة همت سلامة والزميل محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة

 

الكاتب أحمد الطاهرى
الكاتب أحمد الطاهرى

 

الكاتب أحمد الطاهري
الكاتب أحمد الطاهري

 

الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365
الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365

 

الكاتب الصحفي أكرم القصاص
الكاتب الصحفي أكرم القصاص

 

المنصة الرئيسية للمنتدي
المنصة الرئيسية للمنتدي

 

انطلاق المنتدي
انطلاق المنتدي

 

بعض المشاركين في المنتدي
بعض المشاركين في المنتدي

 

جانب من المنتدي
جانب من المنتدي

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

كرم جبر والكاتب إبراهيم عيسى
كرم جبر والكاتب إبراهيم عيسى

 

مشاركة الإعلامي أحمد الطاهري
مشاركة الإعلامي أحمد الطاهري

 

مشاركة في المنتدي
مشاركة في المنتدي

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا