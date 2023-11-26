شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زملط: "لماذا يطبق المجتمع الدولى الحياد فى أوكرانيا ويغيب عن غزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط، إنه يجب التركيز على مصلحة الشعب الفلسطيني، لأنه هو الأولوية وصاحب الشرعية وكافة الحقوق التاريخية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو الذى يناضل ويُقتل.

وأضاف السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، خلال فعاليات "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الأحد: نحن أكثر طرف ندين العنف في نهجنا وسياستنا، كما ندين أيضا قصف المدنيين علي مدار تاريخنا وثقافتنا، ولم نتوار عن التعبير برفضنا التام عن قفص المدنيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يملك عقيدة عسكرية تداهم وتلاحق المدنيين منذ عام 1948، وحتى اللحظة الراهنة، من أجل الضغط على الفدائيين وحركات المقاومة، متسائلا في ختام حديثه:"لماذا يتم تطبيق الحياد في أوكرانيا من قبل المجتمع الدولي ولم نر ذلك لصالح الشعب الفلسطيني.



اكرم القصاص والإعلامي نشات الديهي



الإعلامي طوني خليفة



البيرت شفيق



الزميلة زينب عبد اللاه والزميل محمد أسعد



الزميلة همت سلامة والزميل محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة



الكاتب أحمد الطاهرى



الكاتب أحمد الطاهري



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365



الكاتب الصحفي أكرم القصاص



المنصة الرئيسية للمنتدي



انطلاق المنتدي



بعض المشاركين في المنتدي



جانب من المنتدي



جانب من المؤتمر



كرم جبر والكاتب إبراهيم عيسى



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