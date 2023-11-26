شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى: الحرب على غزة أكبر كارثة إنسانية وقعت فى العصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام الغربي أراد أن يبدأ التاريخ من السابع من أكتوبر وكأنما ما حدث قبل ذلك لم يكن، مشيرا إلى أن هناك اختلاف بين الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأن كلاهما جيوش نظامية ودولتين لهما حدود جغرافية معروفة، عكس ما يجرى داخل غزة.

وأوضح رئيس قطاع القنوات الإخبارية، خلال فعاليات "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الأحد، أن ما حدث فى السابع من أكتوبر كان نتيجة لحصار قاتل واستطيان وعدوان غاشم مستمر على غزة، لذا فإن استخدام الإعلام الغربى مصطلح الحرب بين إسرائيل وحماس تشخيص خاطئ، لأنه عدوان إسرائيلي له أبعاد تاريخية.

وأشار الطاهري، إلى أن الحرب على غزة تعد أكبر كارثة إنسانية وقعت في العصر الحديث، لافتا أن العدوان الإسرائيلي مر بعدة مراحل وبرغم ذلك نجد الاعلام الغربي قد تحول من مجرد منحاز للاحتلال الغاشم إلى شريك في هذه المعركة التى راح ضحيتها قرابة 17 ألف شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء.