"الجهاد الإسلامي": المقاومة تدير المعركة ولن نسمح للاحتلال بالتلاعب أو التهرب مما تم الاتفاق عليه

أكّد حركة "الجهاد الإسلامي"، "أنّها تراقب وتتابع كلّ التّفاصيل المتعلّقة بالسّلوك الصّهيوني، ولن تتأخّر في اتّخاذ أيّ إجراء لمنع أيّ تلاعب".

وشدّدت في بيان، على أنّ "المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتّلاعب أو التّهرّب ممّا تمّ الاتفاق عليه بشأن الصّفقة"، مشيرةً إلى أنّ "المقاومة تمسك بزمام الأمور، وتدير هذه المعركة سواء في الميدان العسكري أو السّياسي بكلّ ثقة وثبات".