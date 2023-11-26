أكّد حركة "الجهاد الإسلامي"، "أنّها تراقب وتتابع كلّ التّفاصيل المتعلّقة بالسّلوك الصّهيوني، ولن تتأخّر في اتّخاذ أيّ إجراء لمنع أيّ تلاعب".
وشدّدت في بيان، على أنّ "المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتّلاعب أو التّهرّب ممّا تمّ الاتفاق عليه بشأن الصّفقة"، مشيرةً إلى أنّ "المقاومة تمسك بزمام الأمور، وتدير هذه المعركة سواء في الميدان العسكري أو السّياسي بكلّ ثقة وثبات".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجهاد الإسلامي": المقاومة تدير المعركة ولن نسمح للاحتلال بالتلاعب أو التهرب مما تم الاتفاق عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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