شدّد رئيس بلدية غزة يحيى السراج، على أنّ "المعاناة ما زالت على أشدّها في كامل القطاع، ولم نستلم كميّات كافية من الوقود، والاحتلال يعرقل عمليّة إيصال المادّة"، داعيًا إلى "إيصال الوقود إلى القطاع اليوم وليس غدًا".
وأكّد أنّ "عددًا قليلًا من شاحنات المساعدات وصل إلى شمال غزة"، مشيرًا إلى "أنّنا نتوقّع وصول 200 شاحنة إلى شمال غزة اليوم". وبيّن أنّ "نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات"، مطالبًا بـ"إيصال المواد الغذائيّة والمياه والوقود والكهرباء إلى القطاع".
وحذّر السراج من "انتشار الأوبئة والأمراض"، لافتًا إلى أنّ "بعض المواطنين الّذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في تل الهوى، يتعرّضون لإطلاق النّار، حيث يمنع الاحتلال النّاس من العودة إلى منازلهم وتفقّدها". وأفاد بـ"أنّنا نحتاج لنقل النّفايات إلى المكب في شرق المدينة، وهذا موقع لا نستطيع الوصول إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية غزة: المعاناة على أشدها ولم نستلم كميات كافية من الوقود والاحتلال يمنع عودة الأهالي لمنازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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