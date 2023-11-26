اعلن خفر السواحل اليوناني إن سفينة شحن تحمل ملحا غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، ولا يزال جميع أفراد طاقمها المكون من 14 فردا مفقودين باستثناء واحد. وأوضح أن السفينة "رابتور" التي ترفع علم جزر القمر أبحرت من ميناء الدخيلة في مصر في طريقها إلى إسطنبول عندما أبلغت عن عطل ميكانيكي ووجهت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. وثمانية من أفراد طاقم السفينة من المصريين والباقون سوريون وهنود. وأنقذ خفر السواحل فردا واحدا تم نقله بطائرة هليكوبتر وسط رياح عاتية.

كانت هذه تفاصيل خبر غرق سفينة شحن قبالة جزيرة ليبسوس باليونان وفقدان 13 من أفراد طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.