وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفقوا على إعادة إحياء التعاون في اول قمة منذ 2019

اتفق وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية على إعادة إحياء التعاون بين الجيران الآسيويين، وتمهيد الطريق لقمة تجمع قادة الدول الثلاث، وذلك في أحدث خطوة لتخفيف التوترات بالمنطقة الحيوية.

والتقى وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية في من مدينة بوسان الكورية الجنوبية في أول اجتماع من نوعه منذ عام 2019 بعدما اتفق مسؤولون من الدول الثلاث في أيلول على ترتيب قمة ثلاثية في "أقرب وقت مناسب". ولم يحدد الوزراء الثلاثة إطارا زمنيا للقمة الثلاثية للقادة.

وذكر مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشو تاي يونغ لقناة "يونهاب" الإخبارية إن "الرئيس الصيني شي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد لا يتمكنون من الاجتماع هذا العام، لكن من المرجح أن تعقد قمتهم في المستقبل القريب".

واوضحت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن "الوزراء اتفقوا خلال محادثاتهم التي استمرت 100 دقيقة على تعزيز التعاون في ستة مجالات، بينها الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، وتعزيز المناقشات الملموسة للتحضير للقمة".

واشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الى إن الوزير بارك جين، الذي كان مهتما أيضا بقضايا كوريا الشمالية، أبلغ نظيريه أنه "من المهم إضفاء الطابع المؤسسي بشكل أكبر على التعاون الثلاثي حتى يتطور إلى نظام مستقر ومستدام".

واعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يتعين على الدول الثلاث أن تلعب دورا فاعلا في تعزيز التنمية الإقليمية والعالمية "بطريقة وسلوك أكثر تحررا".

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن التعاون الثلاثي الأكبر سيسهم في السلام الإقليمي في وقت أصبح فيه الوضع الأمني الدولي "أكثر خطورة وتعقيدا من أي وقت مضى".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن بارك وكاميكاوا نددا بإطلاق كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس الأسبوع الماضي واتفقا على تعزيز الرد على صفقات الأسلحة بين بيونجيانج وموسكو.

وقالت كوريا الجنوبية إن بارك، الذي اجتمع بشكل منفصل مع وانغ، دعاه لزيارة سول، واتفقا على تعزيز الاتصالات الاستراتيجية. وطالب بارك الصين بلعب دور بناء في تشجيع كوريا الشمالية على تجنب مزيد من الاستفزازات والسير على الطريق نحو نزع السلاح النووي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وانغ حذر بارك من تسييس القضايا الاقتصادية والتكنولوجية في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن أشباه الموصلات ونزاعات تجارية أخرى.

وعبرت كاميكاوا، التي التقت مع وانغ أمس السبت، عن أملها في إجراء حوار أمني بين طوكيو وبكين "في المستقبل القريب". وقالت بكين إن وانغ سلط الضوء على حاجة الصين واليابان إلى التأكد من أنهما "لا يشكلان تهديدا" لبعضهما البعض وعلى احترام المخاوف المشروعة لكل منهما.

واتفقت بكين وطوكيو وسول على عقد مؤتمرات قمة كل عام ابتداء من عام 2008 لتعزيز التبادلات الدبلوماسية والاقتصادية، لكن الخطة تعرقلت بسبب الخلافات الثنائية وجائحة كوفيد-19. وكان آخر اجتماع لقادة البلدان الثلاثة في ​​​​عام 2019.