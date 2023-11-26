أبي رميا التقى عمدة برشلونة وشكره على قرار المدينة تعليق التوأمة مع تل أبيب

شارك عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​سيمون أبي رميا​، في حفل "يوم المتوسط" الّذي أُقيم في ​برشلونة​ أمس، بدعوة من "الاتحاد من أجل المتوسّط"، بحضور وزير الخارجيّة الإسبانيّة ​خوسيه مانويل​ الباريز، أمين عام الاتحاد السّفير كمال ناصر، وحشد من الفعاليّات السّياسيّة والدّبلوماسيّة من بلدان المتوسّط.

والتقى أبي رميا بعمدة برشلونة جاومي كولبوني (Jaume Collboni)، وشكره على "قرار برشلونة تجميد العلاقات بين المدينة وكلّ المؤسّسات الإسرائيليّة، وتعليق التّوأمة مع ​تل أبيب​ بسبب المجازر التّي تُرتكب بحقّ الفلسطينيّين في ​غزة​، وذلك حتّى الوصول إلى وقف كامل للحرب".

وحيّا "جرأة كولبوني وفريق عمله في اتخاذ هذا القرار، الّذي يعاكس كلّ الأجواء الّتي كانت سائدة في الأوساط السّياسيّة الغربيّة، وهذا دليل على تعلّق برشلونة بالقيم الإنسانيّة ومبادئ العدالة الدّوليّة".