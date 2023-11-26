بوحبيب التقى نظيره القبرصي: توافقنا على أهمية حل الدولتين وبحثنا بكيفية إيجاد حل لأزمة النزوح

لفت وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه في برشلونة نظيره القبرصي كوستانتينوس كومبوس، إلى "أنّنا توافقنا على أهميّة حلّ الدّولتين لإنهاء الصّراع في فلسطين، وعلى مركزيّة القضية الفلسطينية للاستقرار والسّلام في الشّرق الأوسط".
وأوضح "أنّنا تبادلنا أيضًا الأفكار عن كيفيّة إيجاد حلّ مستدام لأزمة النزوح السوري الّتي نعاني منها سويًّا، وضرورة العمل على مقاربة جديدة لهذا التّحدّي، لا سيّما بعد تزايد الرّغبة لدى النّازحين الجدد بالوصول إلى أوروبا بأيّ ثمن، والاستقرار فيها".
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