بوحبيب التقى نظيره القبرصي: توافقنا على أهمية حل الدولتين وبحثنا بكيفية إيجاد حل لأزمة النزوح

لفت وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، بعد لقائه في ​برشلونة​ نظيره القبرصي كوستانتينوس كومبوس، إلى "أنّنا توافقنا على أهميّة حلّ الدّولتين لإنهاء الصّراع في ​فلسطين​، وعلى مركزيّة ​القضية الفلسطينية​ للاستقرار والسّلام في الشّرق الأوسط".

وأوضح "أنّنا تبادلنا أيضًا الأفكار عن كيفيّة إيجاد حلّ مستدام لأزمة ​النزوح السوري​ الّتي نعاني منها سويًّا، وضرورة العمل على مقاربة جديدة لهذا التّحدّي، لا سيّما بعد تزايد الرّغبة لدى النّازحين الجدد بالوصول إلى ​أوروبا​ بأيّ ثمن، والاستقرار فيها".