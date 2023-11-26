أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع: لمن يرغب بزراعة القمح الصالح لصناعة الخبز التقدم بالطلبات

دعت أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في بيان، أبناءها والمزارعين لمن يرغب الحصول على بذور ​القمح​ الصّالح لصناعة ​الخبز​ مجّانًا، إلى "التّوجّه إلى أحد مراكز ​وزارة الزراعة​، لتقديم الطّلبات في مهلة أقصاها الخميس 7 كانون الأوّل المقبل".

وأوضحت أنّه "يتمّ استقبال الطّلبات في الأماكن الآتية:

- في قضاء زحلة: مقرّ مصلحة زراعة البقاع زحلة، المركز الزّراعي زحلة- فوق الـ"ABC"، المركز الزّراعي حارة الفيكاني لقرى شرق زحلة عين كفرذبد ورعيت وقوسايا في المركز الزّراعي.

- في قضاء البقاع الغربي: المركز الزّراعي في جب جنين، المركز الزّراعي في مشغرة.

- في قضاء راشيا: المركز الزّراعي في راشيا".

كما طلبت الأبرشيّة من كلّ مزارع يرغب بالحصول على بذار، تأمين المستندات المطلوبة (هويّة ومستندات تثبت الملكيّة أو الإيجار).