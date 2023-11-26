دعت أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في بيان، أبناءها والمزارعين لمن يرغب الحصول على بذور القمح الصّالح لصناعة الخبز مجّانًا، إلى "التّوجّه إلى أحد مراكز وزارة الزراعة، لتقديم الطّلبات في مهلة أقصاها الخميس 7 كانون الأوّل المقبل".
وأوضحت أنّه "يتمّ استقبال الطّلبات في الأماكن الآتية:
- في قضاء زحلة: مقرّ مصلحة زراعة البقاع زحلة، المركز الزّراعي زحلة- فوق الـ"ABC"، المركز الزّراعي حارة الفيكاني لقرى شرق زحلة عين كفرذبد ورعيت وقوسايا في المركز الزّراعي.
- في قضاء البقاع الغربي: المركز الزّراعي في جب جنين، المركز الزّراعي في مشغرة.
- في قضاء راشيا: المركز الزّراعي في راشيا".
كما طلبت الأبرشيّة من كلّ مزارع يرغب بالحصول على بذار، تأمين المستندات المطلوبة (هويّة ومستندات تثبت الملكيّة أو الإيجار).
كانت هذه تفاصيل خبر أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع: لمن يرغب بزراعة القمح الصالح لصناعة الخبز التقدم بالطلبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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