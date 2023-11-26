بعد الإفراج عنها.. لماذا تعد إسراء جعابيص أيقونة الأسيرات الفلسطينيات؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت الأسرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيص عن سعادتها بخروجها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدن بين حماس وإسرائيل والتى بدأت صباح الجمعة الماضي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، قالت إسراء في اللحظات الأولى للإفراج عنها "إنها تخجل أن تفرح بخروجها من السجن وفلسطين جريحة".

وأشارت إسراء إلى أنها تعرضت وزميلاتها للتنكيل والضرب في السجن، داعية إلى الإفراج عن جميع زميلاتها قائلةً إن فتيات فلسطينيات صغيرات السن "تعرضن لممارسات لا توصف" في السجون الإسرائيلية.

وتعتبر إسراء جعابيص أيقونة الأسيرات الفلسطينيات، إذ أنها تعاني من حروق الدرجة الأولى الثانية والثالثة، وكانت من أخطر الحالات المرضية بين الأسيرات.

وظلت معاناة إسراء مستمرة على الرغم من سنوات الاعتقال، حيث تم اعتقالها منذ نحو 8 سنوات.

وتركت إسراء طفلها معتصم وعمره 8 سنوات لتخرج فى صفقة تبادل الأسرى لتجده شاباً ناضجا، حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، صورا وفيديوهات مؤثرة أثناء استقبال ابنها لها.

وبعد تحريرها، قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على مذيعة إحدى قنوات التلفزيون العربية التي تغطي لحظة وصول الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيص إلى منزلها بالقدس المحتلة، وداهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى منزل جعابيص، وذلك لمنع أى احتفالات بتحريرها وعودتها لمنزلها فى القدس المحتل.

تم اعتقال إسراء جعابيص فى الـ 11 من أكتوبر عام 2015، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها بالقرب من أحد الحواجز العسكرية، مما أدى إلى انفجارها، واشتعال النيران فيها، وأُصيبت إسراء حينها بحروق خطيرة في جسدها بنسبة 60%، وفقدت أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات فى منطقة الوجه والظهر.

ووجهت السلطات الإسرائيلية اتهاما لإسراء بمحاولة الهجوم على جنود إسرائيليين، ولكنها نفت هذه التهمة فى المحاكمة التى تعرضت لها، وقال حينها نادي الأسير الفسلطيني، المختص فى شؤون الأسرى، إن التهمة التى اعتقلت وحوكمت جعابيص بسببها "ملفقة وغير صحيحة".