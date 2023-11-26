«حمــ..ــاس ليست مقاومة».. مشادة بين إبراهيم عيسى والسفير الفلسطيني في لندن

الشارقة - اميمة ياسر -

نشبت مشادة كلامية بين الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى والسفير الفلسطيني في لندن حسام زملط، وذلك خلال "منتدى مصر للإعلام"، بسبب حركة حماس.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى للحديث عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتقاد الأداء الإعلامي المحلي والأجنبي لتفاصيلها ومجرياتها.

ونشبت المشادة بين الإعلامي والسفير الفلسطيني بلندن بعدما تحدث الأول عن أنه "لا يعتبر حركة حماس مقاومة"، حيث قال: "لا أؤمن بأن حماس حركة مقاومة هل هذا يخرج من الملة الإنسانية أو يعرضني للإدانة؟."

وأضاف عيسى إن "أعظم دفاع عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين هو مهاجمة حماس"، بحسب قوله.

وعلق إبراهيم عيسى على الأصوات التي تنتقد تغطية الإعلام الغربي لحرب غزة، حيث قال: "لا أفهم الشجاعة الغريبة لمحاسبة الإعلام الغربي على انحيازه في تغطية حرب غزة بينما نحن غرقى هنا في الانحياز."

وتابع الكاتب والإعلامي: "ليه الإعلام يبقى محايد في الأزمة الروسية الأوكرانية.. هو المفروض نقف مع العدوان الروسي؟! طيب ليه زعلانين من الاعتداء الإسرائيلي بقى بنفس الحياد المزعوم؟."

وكان منتدى مصر للإعلام قد أعلن انطلاق فعاليات نسخته الثانية، اليوم الأحد، في القاهرة، تحت عنوان عالم بلا إعلام، بحضور أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، على أن يستمر لمدة يومي 26 و27 من الشهر الجاري.