«القســ..ــام» تعلن استشهاد 4 من قادتها في القصف الإسرائيلي على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها بقصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال شهداء وهم: القائد أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والقائد وائل رجب، والقائد رأفت سلمان، والقائد أيمن صيام".

وأضاف البيان: "ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى ونعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين".

ويوم الجمعة الماضي، بدات هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

ويتخلل أيام الهدنة الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة إسرائيل 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين تايلانديين وفلبينيين، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.

وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 39 فلسطينيا، مقابل إفراج "حماس" عن 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.