الجيش الإسرائيلي يجدد رسالته إلى سكان غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوته لسكان قطاع غزة "للانتقال من الشمال نحو الجنوب حيث تتوفر المساعدات الإنسانية، باعتبار أن شمال القطاع منطقة حرب خطيرة".

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، طالب خلاله السكان بالانتقال نحو جنوب وادي غزة.

وقال "أدرعي" في الفيديو: "لا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع، وممنوع الدخول إلى البحر أو الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود مع إسرائيل".

وشدد المتحدث على أن الحرب لم تنته وأن الهدنة مؤقتة، وأن عليهم الانصياع للتعليمات حفاظا على سلامتهم، لافتا إلى أن جنوب القطاع منطقة آمنة وملائمة للعيش، كما تدخل إليها المساعدات الإنسانية.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

ويتخلل أيام الهدنة الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة إسرائيل 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين تايلانديين وفلبينيين، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.

وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 39 فلسطينيا، مقابل إفراج "حماس" عن 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.