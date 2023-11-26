أنباء عن احتجاز ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن بأن ناقلة نفط سنترال بارك، يملكها ملياردير إسرائيلي يدعى إيال عوفر، عبر شركته "زودياك ماريتايم"، قد تم احتجازها قبالة سواحل اليمن.

وكانت السفينة، التي غادرت المغرب وعبرت قناة السويس في 21 نوفمبر، قد أرسلت آخر موقع لها في الـ 22 من نوفمبر الجاري، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".

وفي وقت سابق، تعرضت سفينة حاويات مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم باستخدام طائرة دون طيار، في المحيط الهندي، بعد أيام قليلة من اختطاف جماعة الحوثي في اليمن سفينة إسرائيلية أخرى حال مرورها بالبحر الأحمر.

ونقلتوكالة "أسوشيتدبرس" عن مسئول أمريكي قوله إن السفينة المستهدفة ترفع علم مالطا وتحمل اسم CMA CGM Symi، وتتبع رجل أعمال إسرائيلي، مشيرًا إلى أنها استهدفت بطائرة دون طيار من طراز شاهد-136، أثناء وجودها في المياه الدولية، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.