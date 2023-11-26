انت الان تتابع خبر ميسان.. القبض على 15 متسولاً بينهم شخص يحوز "مسدساً" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، أنه "بتوجيه من المراجع العليا وباشراف مباشر وميداني من قبل العميد الحقوقي لفتة فاخر حاتم ووفقاً لمعلومات استخبارية القت قوة من مديرية الجريمة المنظمة في ميسان القبض على 15 متسولاً بينهم شخص ضبط بحوزته مسدس ومبالغ مالية".



وتهدف هذه الحملة، وفق البيان، "للحد من المتسولين في محافظة ميسان، إذ أتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

