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روسيا: المتحدث باسم "ميتا" على قائمة المطلوبين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت "تاس"، إن "وزارة الداخلية الروسية فتحت تحقيقًا جنائيًّا بحق ستون مع عدم إفصاح الوزارة عن أي تفاصيل بشأن التحقيق أو الاتهامات".

وكانت روسيا حظرت منصتي فيسبوك وإنستغرام، أبرز منصات ميتا، بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في شباط من العام الماضي.


وفي آذار 2022، قالت لجنة التحقيق الروسية إنها "فتحت تحقيقًا جنائيًّا بشأن "الأفعال غير القانونية لموظفي ميتا" وأشارت إلى ستون قائلة إنه "رفع حظرًا عن دعوات بالعنف ضد الجيش الروسي على منصاتها" وبالتالي كان يحرض على نشاط متطرف".

ولم يرد المكتب الصحفي لشركة ميتا على الفور على طلب من رويترز للحصول على تعليق من ستون وميتا خارج ساعات العمل المعتادة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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