استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه قبل استقالة رئيس جهاز المخابرات ونائبيه اليوم الأحد.

ولم يحدد مكتب يون أي أسباب للاستقالات.

وكان كيم كيو هيون، الدبلوماسي المخضرم الذي يتمتع بخبرة في شؤون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قد أشرف على جهاز المخابرات الوطنية منذ أن تولى يون منصبه في مايو2022.

وقال مكتب الرئيس إنه عين اثنين من كبار المسؤولين في جهاز المخابرات الوطنية لتولي منصبي النائب على الفور لكنه لم يقم بعد بترشيح من سيشغل منصب الرئيس في انتظار أن يخضع ذلك لجلسة برلمانية.