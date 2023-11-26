البابا فرنسيس يكشف عن إصابته بوعكة صحية

ابوظبي - سيف اليزيد - ظهر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، جالسا في مقر سكنه بدلا من ساحة القديس بطرس التي كان مقرراً أن يلقي فيها عظة.

وظهر البابا (86 عاما) بملابسه البيضاء التقليدية وكان يسعل على يده اليمنى ضمادة وبقي جالسا قرب مساعده.

وقال فرنسيس "اليوم، لن أتمكن من الظهور في الشرفة لأن لدي هذه المشكلة المتعلقة بالتهاب في الرئة".

وتوجه البابا إلى المستشفى في روما، أمس السبت، لإجراء فحص قال الفاتيكان إنه أسفر عن استبعاد وجود مضاعفات في الرئة بعد إصابته بالإنفلونزا مما أجبره على إلغاء ارتباطاته.ا، الذي سعل ولديه ضمادة على يده، إن لديه "التهاباً في الرئة".

وقرأ أحد مساعديه البابا العظة اليوم نيابة عنه.

كان الفاتيكان أعلن، في بيان، أن البابا ألغى مقابلات صباحية، أمس السبت، بسبب إصابته بأعراض إنفلونزا خفيفة.

ويعقد البابا فرنسيس اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الفاتيكان يوم السبت من كل أسبوع، بما في ذلك اجتماع أسبوعي مع رئيس دائرة الفاتيكان التي تشرف على تعيين الأساقفة، بالإضافة إلى لقاءات خاصة.

كما كان مقرراً أن يلتقي برئيس غينيا بيساو أمس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، لم يلق البابا فرنسيس كلمة معدة مسبقاً خلال اجتماع مع حاخامات أوروبيين لإصابته بنزلة برد، لكنه بدا بصحة جيدة خلال لقاء مع أطفال بعد ذلك بساعات فقط.

وخضع بابا الفاتيكان لعملية جراحية في يونيو الماضي لمعالجة فتق في البطن. وأمضى تسعة أيام في المستشفى وتعافى تماماً من الجراحة على ما يبدو.

وكان قد خضع لجراحة تم خلالها استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان شاباً في وطنه الأرجنتين.