"عربية النواب" تشيد بجهود مصر في احتواء أزمة الإفراج عن المحتجزين بين حماس وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالجهود المصرية المبذولة من أجل الحفاظ على استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية نجحت في احتواء الأزمة بين إسرائيل و"حماس"؛ والتي أدت إلى تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، حيث أعلنت "القسام" تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى؛ حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع وفقًا لما نصت عليه بنود الاتفاقية.

وقال محسب، في بيان له اليوم الأحد، إن إسرائيل خرجت أمس تهدد باستئناف القصف الجوي للقطاع حال عدم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى؛ لكن الجهود المصرية نجحت في احتواء الأزمة، لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بكل الشروط التي نص عليها الاتفاق، لافتًا إلى أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع طرفَي الأزمة؛ من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث تم إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًّا مقابل 13 محتجزًا إسرائيليًّا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي من أجل إنهاء هذه الحرب تمامًا، وكذلك في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة؛ لتخفيف معاناة الأهالي الذين يواجهون الحصار ونفاد السلع الغذائية والأدوية والوقود، ويعيشون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة والتدني.

وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تمديد فترة الهدنة وصولًا إلى وقف نهائي لإطلاق النار؛ وهو ما ينعكس في اللقاءات المستمرة التي تعقدها القيادة المصرية والاتصالات المكثفة مع زعماء ورؤساء العالم، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورًا دبلوماسيًّا تاريخيًّا في كشف حقيقة ما يحدث داخل القطاع؛ نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.