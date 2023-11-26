اعتدى عليها مرتين.. النيابة تحيل المتهم بهتك عرض طفلة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهم "عمر. ق. ي" 36 سنة عامل، لمحكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة في منطقة بولاق الدكرور.

وفي تحقيقات النيابة العامة، أكدت الطفلة، أن المتهم في غضون شهر سبتمبر قام بالتعدي عليها بأن لامس جسدها بيده من الخلف، وعاود ارتكاب فعلته مرة ثانية بعد أن اصطحبها إلى المحل الخاص به كرها عنها بعد أن أوهمها بتلقي بضاعة منه "خدني في المخزن"، حيث أغشى عليها بمجرد الدلوف إلى المحل وما أن استفاقت وجدت نفسها مجردة من ملابسها.

وقالت الأم في تحقيقات النيابة العامة، إنها تملك محل بقالة في نفس الشارع، وأنها علمت من ابنتها بقيام المتهم باصطحابها إلى المحل الخاص به كرها عنها، بأن جذبها من يدها رغما عنها وما أن دلفت معه حتى أغشى عليها وحين استفاقت تبين أنه حسر عنها ملابسها واستطالت يده مواطن عفتها.