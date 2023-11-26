مزق جسدها بـ25 طعنة وذبحها.. تاجر يقتل زوجته الحامل في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أقدم زوج على قتل زوجته، اليوم الأحد، في قرية الراهبين بنطاق مركز سمنود في محافظة الغربية، بعدما سدد لها 25 طعنة ثم ذبحها.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مركز شرطة سمنود يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام زوج بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما في قرية الراهبين التابعة للمركز.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ لفحصه، وتبين مصرع زوجة تدعى "ر.ص"، 27 سنة، حاصلة على بكالوريوس ألسن، على يد زوجها "س.و.ا"، ويبلغ من العمر 31 سنة، تاجر، بسبب خلافات زوجية بينهما، إذ سدد لها 25 طعنة في جسدها ثم ذبحها، وهي حامل.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى سمنود العام وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.