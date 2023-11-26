"جيديا" تستهدف إطلاق أكاديمية لتأهيل كوادر تكنولوجيا المعلومات بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال أحمد نادر، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا مصر للدفع الإلكتروني، (السعودية) إن الشركة تنوي تأسيس أكاديمية في مصر بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في عدد من التخصصات التي تحتاجها الشركة مثل الأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات، والتجارة الإلكترونية.

وأضاف نادر، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة اليوم الأحد بمقرها بالقاهرة الجديدة، أنه من المستهدف افتتاح الأكاديمية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن الشركة تتخذ من مصر مقرا لتقديم خدماتها للسوقين السعودي والإماراتي من خلال مركز به أكثر من 450 موظفا في تخصصات مختلفة منها دعم العملاء، والتسويق، والموارد البشرية، وتطوير المنتجات.

وأوضح نادر أن الشركة تستهدف اتخاذ مصر كقاعدة للتوسع في الشمال الأفريقي خاصة المغرب، وكذلك عدد من أسواق أفريقيا السمراء، فضلا عن التوسع بالكويت، وباقي دول الخليج.

وأشار إلى أن الشركة نشرت نحو 70 ألف نقطة بيع، وتهدف إلى زيادتها إلى 150 ألف نقطة بيع بنهاية العام المقبل.

كما تستهدف الشركة الاستحواذ على 25% من سوق المدفوعات الإلكترونية بمصر، بحسب رئيسها التنفيذي.

وقال إنه يتم إجراء معاملات شهرية بنحو 3 مليارات جنيه من خلال الشركة عبر أكثر من 5 ملايين عميل.

وتستهدف الشركة، بحسب نادر، تحقيق نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات خلال العام المقبل.