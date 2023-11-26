مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أنطوان بيتي؛ رئيس المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية (CNRS)، اتفاقية لتكثيف التعاون بين الجانبين.

وقال زايد في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات القوية والتعاون المشترك بين مصر وفرنسا، موضحا أن التعاون بين المكتبة والمركز الفرنسي يعود لعام 2009، وقد أثمر عن عدة مشاريع ثقافية رقمية، مثل رقمنة وإتاحة الأرشيف الصحفي الخاص بمركز الدراسات الوثائقية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية (CEDEJ) للجميع على شبكة الإنترنت باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ومشروع الأرشيف الرقمي للكاريكاتير المصري، وغيرها من المشاريع.

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الوصول لتعاون شامل بين مكتبة الإسكندرية والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي لتتضمن فروعه المختلفة.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن الطرفان قاما بتحديد سبل التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي، وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام الأمثل لها لتشمل؛ تبادل خبرات المؤسستين لتصميم وتنفيذ قواعد بيانات وثائقية، ونشرها على شبكة الإنترنت، وإجراء دراسات وتحليلات لبعض القضايا والموضوعات، والعمل المشترك على النتائج البحثية، واستخدامها في سياق نشر المعرفة.