مدبولي يوجه بإعداد خطة تشغيل للمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها من حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة إعداد خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال للمشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع الطبي والعلاجي بوزارة الصحة، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، إجماليات المشروعات الصحية التي تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي 23 مستشفى، و1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة، و367 نقطة إسعاف، في مختلف محافظات الجمهورية.