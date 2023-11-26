محمد ناصر الأول على مدارس سوهاج في التايكوندو: طموحي الوصول للعالمية - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا بعنوان (محمد ناصر الأول على مدارس سوهاج في التايكوندو: طموحي الوصول للعالمية).

وقال محمد ناصر شومان، الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة أحمد ضيف الله للتعليم الأساسي بسوهاج إنه فاز بالمركز الأول في المسابقة التي نظمها توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، مضيفًا أنه يطمح للحصول على المركز الأول في تصفيات الجمهورية.

وأشار "شومان" إلى أنه حاصل على دورة المدربين الدولية في الكاراتيه، والتي من خلالها حصل على لقب أصغر مدرب كاراتيه في الصعيد.