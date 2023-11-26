شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل سلسلة مؤتمراته الحاشدة لدعم المرشح الرئاسى "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك بحضور الآلآف من ممثلين الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية بمحافظات الدلتا وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة،والمواطنين.
وتم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية،وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم علي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
كما تم حث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة .
يأتي ذلك ضمن سلسة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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