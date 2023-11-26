شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل سلسلة مؤتمراته الحاشدة لدعم المرشح الرئاسى "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الغربية لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لإستكمل مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "انزل وشارك مصر الأهم".

جاء ذلك بحضور الآلآف من ممثلين الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية بمحافظات الدلتا وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة،والمواطنين.

وتم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية،وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم علي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما تم حث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة .

يأتي ذلك ضمن سلسة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.