شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى لحزب التجمع الأربعاء بالتزامن مع اليوم العالمى للتضامن مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب التجمع، المؤتمر السياسي الجماهيري، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأربعاء القادم بالمقر المركزى للحزب بالقاهرة.

ويتحدث فى المؤتمر رئيس الحزب النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والنائب عاطف مغاورى، وعضو مجلس النواب أحمد بلال البرلسي.

وكان قد أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب يقف خلف قيادة الدولة المصرية التى أعلنت أنها لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى، فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

وأضاف أن الدولة المصرية تصطف شعبا وقيادة في مسار دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها بمخطط التهجير القسري، قائلا: "شعب مصر توحده القضايا الوطنية وتظهر قوته تجاه القضايا التي تحتاج إلى حزم وتحديدا المخاطر الناتجة عن العدو أو الخصم".