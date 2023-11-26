شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مبادرة منتدى شباب العالم تتلاقى مع دور مصر لدفع عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت ردود الأفعال التي ترحب بإطلاق مبادرة منتدى شباب العالم بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، لضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم، وأكد نواب البرلمان أهميتها لدفع عملية السلام.

وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، بمثابة خطوة تكاملية مع الدور المصري المحوري الذي تبذله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع وإحياء عملية السلام في ظل الصراع الدائر بفلسطين.

وأوضحت “موسى”، أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يسعى من خلال اتصالاته ولقاءاته مع رؤساء وملوك دول العالم لوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن مصر ستظل تعمل على الدعوة لترجيح صوت العقل بإرساء صوت السلام والسعى إلى وقف نهائي للتصعيد الجاري، وفتح الباب أمام استئناف عملية السلام والتفاوض علي مبدأ حل الدولتين، مع إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي.

فيما ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعلان منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأوضح النائب محمد سلطان، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث يشهد العالم أزمة إنسانية غير مسبوقة تكاد أن تعصف بجميع القيم الإنسانية التي أسس لها العالم على مدار العقود الماضية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها تهدف إلى تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، ومن ثم إحلال السلام في كافة أرجاء العالم.

وأشار النائب محمد سلطان ، إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى الدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاعات.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة منتدى شباب العالم تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى في القضايا الدولية وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

يشار إلى أنه أعلنت إدارة منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، ودعا المنتدى كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.