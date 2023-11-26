شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية تأكيد للاصطفاف خلف الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النائبة دينا هلالي، أمين العمل الجماهيري لحزب الحرية المصري وعضو مجلس الشيوخ، المصريين للمشاركة والنزول بكثافة خلال أيام الاقتراع فى هذا الاستحقاق الدستوري الأهم والأرفع، لتوجيه رسالة للعالم أجمع بأن المصريين يجددون عهدهم مع قائدهم الوطني المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي شرعت فيها الدولة بكافة ربوع المحروسة، قائلة: "أيام ١٠ و١١ و١٢ من ديسمبر المقبل ستكون عُرسا ديمقراطيا، لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع ما تم إنجازه وحفاظه على الأراضي المصرية وسيادة الدولة".

وأشارت "هلالي" إلى أن الرئيس السيسي حرص على ضخ شرايين التنمية في مختلف المجالات، خلال الفترة الماضية ومواصلة مسيرة التعمير والتطوير في كل المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق الجميع في الحصول على معيشة لائقة تتوافر فيها كافة الخدمات، وهو ما تبلور بقوة من خلال مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن حجم المشروعات التى تمت فى مصر خير دليل على ذلك، والتي تجلت خلال الـ 10 سنوات الماضية في 15 ألف مشروع، وارتكزت على تجهيز البنية التحتية لجذب الاستثمار والقضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة.

واعتبرت "هلالي" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، كما أنها تأتي في توقيت استثنائي وسط ما يحاط بمصر من تحديات وتوترات بالمنطقة، ما يجعل النزول والتصويت ضرورة للتأكيد على وقوف الجميع على قلب رجل واحد خلف الدولة ومؤسساتها، ودعمها في قراراتها الرامية لحماية أراضيها والتصدي لأي مؤامرة تسعى للنيل من أرض الفيروز "سيناء"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي هو القائد الأقدر على إجهاض تلك المخططات برؤيته الحكيمة ونظرته الاستراتيجية في التعامل مع تداعيات الأحداث الجارية.