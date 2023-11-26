افادت هيئة إعلامية حكومية مصرية بان "مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم اليوم". واكدت إن "الهدنة تسري دون معوقات". وذكرت هيئة الاعلام الحكومية المصرية إن 120 شاحنة مساعدات منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز للطهي دخلت غزة اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة إعلامية حكومية مصرية: مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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