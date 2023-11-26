روسيا اليوم: لودريان في بيروت الأربعاء المقبل لتحريك ملف الاستحقاق الرئاسي

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن "الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، سيتوجه إلى بيروت الأربعاء المقبل لاستئناف جهود تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي بعد جمود مستمر منذ تشرين الثاني 2022".

ولفتت الى أن لودريان سيستأنف المهمة التي بدأها قبل أشهر والرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ المتمادي منذ 1 تشرين الثاني 2022.

ومنذ تعيين لودريان في حزيران الماضي مبعوثا خاصا، زار لبنان عدة مرات والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة من دون أن تثمر جهوده.