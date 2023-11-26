مسؤول دفاعي أميركي: مسلحون مجهولون احتجزوا ناقلة النفط "سنترال بارك" في خليج عدن

اعلن مسؤول دفاعي أميركي إنه "من المعتقد بأن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط "سنترال بارك" في خليج عدن اليوم الأحد". وذكر المسؤول الدفاعي الأميركي بان القوات الأميركية وقوات التحالف متواجدة عن قرب وتراقب الوضع. وفي السياق، تحدثت مصادر عبرية عن أنباء عن سيطرة القوات المسلحة اليمنية على سفينة أخرى مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تدعى "سنترال بارك". وتظهر بيانات "إل.إس.إي.جي" أن "ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة "زودياك ماريتايم ليمتد" المملوكة لإسرائيليين، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن". ويأتي هذا الحادث بعد احتجاز الحوثيين اليمنيين سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي. وهددت جماعة الحوثي باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية، بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

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