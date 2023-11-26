حماس: استجابة لجهود بوتين تم الافراج عن أحد الاسرى في غزة من حملة الجنسية الروسية

اعلنت حركة "حماس" بانه استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أحد الاسرى من حملة الجنسية الروسية".

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